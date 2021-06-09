Взрыв в Харькове – мужчина подорвал гранату, есть пострадавшие. Фото: Суспільне

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Ракурс

Взрыв прогремел в Харькове — мужчина подорвал гранату прямо посреди города. В результате инцидента пять человек получили ранения.

Взрыв произошел на проспекте Юрия Гагарина около 22.00. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Установлено, что между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, во время которого он бросил гранату РГД-5.

В результате взрыва гранаты пострадали пять человек от 16 до 33 лет. Все пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в медицинские учреждения Харькова.

Уголовные производства открыли по ч. 2 ст. 15 в. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному объявили подозрение. Ему может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Суд должен решить, брать ли мужчину под стражу.