Международный День друзей отмечают 9 июня. Фото: Укринформ

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9 июня православный праздник мученицы Феодоры, она пострадала за веру во Христа в 304 году.

В народе эту святую называли колючей на язык, а 9 июня называли Федориным днем. В этот день наши предки запрещали женщинам и девушкам разговаривать друг с другом, поскольку это предвещало большую беду. Также в этот день не стоит ссориться.

Народные приметы июня:

На восходе солнца очень душно — будет дождь в ближайшее время.

Облачная погода днем 9 июня, но к вечеру тучи пропадают — можно ждать ясного следующего дня.

Если в этот день сделать уборку в доме, то можно счастье свое из избы вымести.

9 июня, в Украине и во всем мире отмечают Международный день друзей. Праздник появился еще в первой половине XX в. и должен был напомнить людям о важности дружбы и друзей. Впервые День друзей отпраздновали в 1935 году в США. А уже в 2011 году Генеральная ассамблея ООН в своей резолюции установила Международный день дружбы.

В мире 9 июня также отмечают Всемирный день памяти домашних животных, День единства рас в США и День святого Колумба Ирландского в Ирландии. Также 9 июня отмечают День Дональда Дака — вымышленный персонаж Дональд впервые появился в мультфильме в 1934 году под названием «Мудрая маленькая курица».

9 июня в истории:

1786 год — в Нью-Йорке впервые начали продавать мороженое.

1847 год — российский император Николай I своим указом отправил поэта Тараса Шевченко в солдаты.

1898 год — Великобритания получила от Китая территорию Гонконга в аренду сроком на 99 лет.

1988 год — прыгун с шестом Сергей Бубка в Братиславе установил мировой рекорд — 6,05 м.

Напомним, 8 июня отмечали Всемирный день океанов. Это всемирный день борьбы за сохранение биоразнообразия обитателей морских глубин и стабильную экологическую ситуацию в океанах.