Зеленский высказался о новой форме сборной Украины. Фото: Зеленский в Instagram

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Новая форма сборной Украины по футболу для чемпионата Европы 2020 «особая и объединяет украинцев».

Так считает президент Украины Владимир Зеленский, который высказался относительно новых футболок «желто-синих». При этом глава государства отметил, что новая форма может и шокировать. Об этом он 8 июня написал в Instagram.

Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней — несколько важных символов, которые объединяют украинцев от Луганска до Ужгорода, и от Чернигова до Севастополя, — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что Украина — единая и неделимая, а Крым — это Украина. Также он сфотографировался с футболкой сборной. На спине был указан номер 95 и фамилия президента.

Как известно, новые сине-желтые футболки Национальной сборной Украины по футболу вызвали необычайный ажиотаж. В России серьезно возмутились формой украинцев и даже требовали от УЕФА запретить ее использование из-за очертаний территории Украины включительно с оккупированным страной-агрессором Крымом. Россияне также были недовольны нанесенными на форму национальными лозунгами «Слава Украине! Героям слава!».

Напомним, в УЕФА ответили Москве, что руководство европейского футбола позволило Ассоциации украинского футбола использовать новую форму с картой и лозунгами еще на этапе подготовки к Евро-2020, которое стартует 11 июня.

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич назвал требования россиян о запрете новой формы «наглыми», а городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что новая форма «добавляет духа и воли к победе».