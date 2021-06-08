Редчайший Porsche 911 продают за почти полмиллиона долларов. Фото: Bring a Trailer

https://racurs.ua/n155817-redchayshiy-27-letniy-porsche-911-prodaut-za-pochti-polmilliona-dollarov-foto.html

Ракурс

Спортивный автомобиль Porsche 911 Turbo S 1994 года выпуска продают за 420 тыс. долл.

Специальная версия машины в модификации X83, которая предназначалась исключительно для японского рынка и отличалась расширенным опциональным обвесом, сошла с конвейера в количестве 10 экземпляров. Сама по себе X-серия появилась потому, что на складах компании в середине 90-х годов прошлого века оставалось около сотни нераспроданных шасси, предназначавшихся для моделей предыдущего поколения. Чтобы не отправлять их в утиль, инженеры марки решили выпустить несколько лимитированных спецверсий 911, которые небольшими партиями отправили в разные страны. Продают этот редчайший «Порш» на торговой онлайн-площадке Bring a Trailer.

Вся серия этих спорткаров получила серебристый цвет, плоскую переднюю часть кузова, выдвижную головную оптику, а также расширенные пороги и вентиляционные решетки в задних крыльях. Также машина отличалась массивным задним спойлером.

Спорткары комплектовали шестицилиндровым двигателем, отдача которого составила 380 л. с. и механической коробкой передач на пять ступеней. В салоне установлены гоночные сиденья «ковши», обтянутые натуральной кожей черного цвета. Также установлены электрические стеклоподъемники, кондиционер и радиомагнитолы.

Нынешний владелец приобрел редчайший Porsche в 2014 году, после чего перевез спорткар в США. Пробег машины составляет 75 тыс. км.

Напомним, автомобильная компания Lamborghini (Ламборгини) готовится обновить «суперкроссовер» Urus в 2021 году. В ходе обновления джип получит не только гибридную, но и более высокопроизводительную версию.

Источник: Bring a Trailer