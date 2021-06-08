Рідкісний Porsche 911 продають за майже півмільйона доларів. Фото: Bring a Trailer

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Спортивний автомобіль Porsche 911 Turbo S 1994 року випуску продають за 420 тис. дол.

Спеціальна версія машини в модифікації X83, яка призначалася виключно для японського ринку й відрізнялася опціональним розширеним обвісом, зійшла з конвеєра у кількості 10 екземплярів. Сама по собі X-серія з’явилася тому, що на складах компанії в середині 90-х років минулого століття залишалося близько сотні нерозпроданих шасі, що призначалися для моделей попереднього покоління. Щоб не відправляти їх в утиль, інженери марки вирішили випустити кілька лімітованих спецверсій 911, які невеликими партіями відправили в різні країни. Продають цей рідкісний «Порш» на торговому онлайн-майданчику Bring a Trailer.

Вся серія цих спорткарів отримала сріблястий колір, плоску передню частину кузова, висувну головну оптику, в також розширені пороги і вентиляційні решітки в задніх крилах. Також машина відрізнялася масивним заднім спойлером.

Спорткари комплектували шестициліндровим двигуном, віддача якого склала 380 к. с. й механічною коробкою передач на п’ять ступенів. У салоні встановлені гоночні сидіння «ковші», обтягнуті натуральною шкірою чорного кольору. Також встановлені електричні склопідйомники, кондиціонер і радіомагнітола.

Нинішній власник придбав рідкісний Porsche у 2014 році, після чого перевіз спорткар в США. Пробіг машини становить 75 тис. км.

Нагадаємо, автомобільна компанія Lamborghini (Ламборгіні) готується оновити «суперкроссовер» Urus у 2021 році. У ході оновлення джип отримає не лише гібридну, але і більш високопродуктивну версію.

Джерело: Bring a Trailer