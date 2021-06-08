Курс біткоїна обвалився до рекордної позначки. Фото:

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Вартість біткоїна продовжує падати — за останню добу цифрова валюта подешевшала на майже 11%.

Станом на вечір 8 червня курс найпопулярнішої криптовалюти становив 31 тис. 997 дол. Ціна активу наближається до локального мінімуму в 30 тис. дол., встановленого 19 травня. Про котирування біткоїна повідомляється на ресурсі Coindesk.

Експерти припускають, що біткоїн почав дешевшати після того, як влада США повернула 63,7 біткоїни на суму близько 2,3 млн дол., які були сплачені трубопровідною компанією Colonial Pipeline в якості викупу хакерам.

Заступник директора Федерального бюро розслідувань Пол Еббот зазначив, що правоохоронці вилучили частину виплаченої хакерам суми з криптогаманця угруповання DarkSide.

Крім того, як пише РБК, 7 червня екс-президент США Дональд Трамп розкритикував біткоїн. Мільярдер заявив, що ця криптовалюта — шахрайство. Він закликав чинну американську владу дуже жорстко регулювати обіг цифрових активів на території країни. Трамп зазначив, що негатив криптовалюти у тому, що вона конкурує з американським доларом.

Нагадаємо, у травні Ілон Маск заявив, що компанія Tesla занепокоєна швидким зростанням використання викопного палива для майнінгу криптовалюти біткоїн та для проведення операції з цією криптовалютою, а тому Tesla відмовляється від приймання біткоїнів як засобів оплати. Після цього курс біткоїна різко обвалився.

Джерело: Coindesk, РБК