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Літак компанія SkyUp. Фото: flickr.com

Літак з Тбілісі обшукали в «Борисполі» через заяву про бомбу

8 чер 2021, 20:38
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Пасажирський літак компанії SkyUp обшукали в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Рейс із Тбілісі обшукали у вівторок, 8 червня. Все це відбулося через повідомлення про замінування повітряного судна. Пасажирів літака евакуювали. Про це повідомила прес-служба аеропорту, передає 24 канал.

У мережі з’явилося відео з місця події. На кадрах видно, як багаж пасажирів вивантажили на злітній смузі. Валізи обнюхав службовий собака. Пасажирів нібито випускали з літака по п’ятеро.

На інцидент в «Борисполі» вже відреагувала компанія SkyUp. Авіаперевізник запевнив, що під час огляду літака жодних небезпечних предметів не виявили. Авіакомпанія продовжує роботу в штатному режимі.

Ми отримали інформацію про замінування літака, який здійснив рейс Тбілісі — Київ. Пасажирів перевірили та евакуювали, — зазначив представник SkyUp, передає «Укрінформ».


Нагадаємо, в Берліні екстрену посадку здійснив літак Ryanair, який слідував з Дубліна до Кракова. Літак несподівано змінив маршрут після повідомлення про загрозу вибуху на борту — лайнер здійснив вимушену посадку в аеропорту «Брандербург».

Джерело: 24 канал, «Укрінформ»

Джерело: Ракурс


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