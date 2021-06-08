Вміння рослин об'єднуватися в колонії розкрили вчені

Папороті можуть об'єднуватися в складне взаємозалежне суспільство. Фото: usefulplant.ru

https://racurs.ua/ua/n155814-vminnya-roslyn-obiednuvatysya-v-koloniyi-rozkryly-vcheni.html

Ракурс

Незвичайні папороті виявив біолог Кевін Бернс із Університету Вікторії в Новій Зеландії під час польових досліджень на острові Лорд-Хау.

Науковець звернув увагу на місцеві епіфіти-рослини, які ростуть на інших рослинах. При цьому один з видів зацікавив його особливо. Це папороть Platycerium bifurcatum, також росте в деяких частинах континентальної Австралії та Індонезії. Виявилося, що ці рослини ніколи не ростуть поодинці. Деякі скупчення папоротей складаються з сотень рослин. Про це повідомляється на сайті екологів ESA.

Згодом біолог зрозумів, що папороті з довгими зеленими воскоподібними смугастим листям направляли воду до центру скупчення, де її вбирали дископодібні коричневі губчасті листя. Колонія папоротей нагадала Бернсу термітник з спільною коморою і поділом обов’язків між членами колонії.

Його команда проаналізувала поведінку рослини і з’ясувала, що 40% рослин в колонії не здатні до розмноження. Тести на поглинання листя підтвердили, що деякі, розташовані в центрі скупчень листя, вбирають більше води, ніж зовнішні. Крім того, через всю колонію тягнуться мережі коренів, а це означає, що вода з губчастого листя доступна всім рослинам. Вчений упевнений, що це явний поділ праці, як серед мурах і термітів.

Нагадаємо, британські вчені встановили, що рослини, подібно до людей, так само можуть бути «жайворонками» або «совами» за своїми добовими (циркадними) ритмами. Виявилося, що зміна однієї «літери» в коді ДНК потенційно може вирішити, яким буде «внутрішній годинник» рослини.

Джерело: ESA