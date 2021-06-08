Умение растений объединяться в колонии раскрыли ученые

Папоротники могут объединяться в сложное взаимосвязанное общество. Фото: usefulplant.ru

https://racurs.ua/n155814-umenie-rasteniy-obedinyatsya-v-kolonii-raskryli-uchenye.html

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Необычные папоротники обнаружил биолог Кевин Бернс из Университета Виктории в Новой Зеландии во время полевых исследований на острове Лорд-Хау.

Ученый обратил внимание на местные эпифиты-растения, которые растут на других растениях. При этом один из видов заинтересовал его особенно. Это папоротник Platycerium bifurcatum, также растет в некоторых частях континентальной Австралии и Индонезии. Оказалось, что эти растения никогда не растут в одиночку. Некоторые скопления папоротников состоят из сотен растений. Об этом сообщается на сайте экологов ESA.

Впоследствии биолог понял, что папоротники с длинными зелеными восковидными полосатыми листьями направляли воду к центру скопления, где ее вбирали дискообразные коричневые губчатые листья. Колония папоротников напомнила Бернсу термитник с общей кладовой и разделением обязанностей между членами колонии.

Его команда проанализировала поведение растений и выяснила, что 40% растений в колонии не способны к размножению. Тесты на поглощение листья подтвердили, что некоторые, расположенные в центре скоплений листьев, впитывают больше воды, чем внешние. Кроме того, через всю колонию тянутся сети корней, а это значит, что вода из губчатых листьев доступна всем растениям. Ученый уверен, что это явное разделение труда, как среди муравьев и термитов.

Напомним, британские ученые установили, что растения, подобно людям, так же могут быть «жаворонками» или «совами» по своим суточным (циркадным) ритмам. Оказалось, что изменение одной буквы «в коде ДНК потенциально может решить, какими будут» внутренние часы растения.

Источник: ESA