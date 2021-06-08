Полученную за рубежом профессиональную квалификацию можно подтвердить в Украине

Полученную за рубежом профессию можно подтвердить в Украине. Фото: canada-project.com

https://racurs.ua/n155813-poluchennuu-za-rubejom-professionalnuu-kvalifikaciu-mojno-podtverdit-v-ukraine.html

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Профессиональную квалификацию, полученную за рубежом, можно уже подтвердить в Украине.

Кабмин 2 июня принял постановление № 576, которое упорядочивает признание в Украине таких профессий. Новый порядок применяется в том случае, если между Украиной и другой страной нет отдельного соглашения.

Основанием для подтверждения профессиональной квалификации, полученной в другой стране, являются документы:

выданные уполномоченным субъектом другой страны о присвоении профессиональной квалификации и / или:

о соответствующем образовании, если наличие такого образования предусмотрено украинским национальным стандартом.

Заявителю, который хочет подтвердить свою квалификацию, необходимо подать следующие документы:

заявление;

копию паспорта гражданина Украины или другой документ, подтверждающий личность;

заверенную копию или перевод документа об образовании и/или профессиональной квалификации и приложения к нему (при наличии).

Все эти документы надо подать в квалификационный центр, аккредитованный Национальным агентством квалификаций, который изучает документы и выдает сертификат. Кабмин предусмотрел, что продолжительность процедуры подтверждения квалификации не должна превышать 60 дней.

Напомним, Министерство образования и науки соседней Польши заявило, что наибольший спрос на рынке труда Варшавы будут иметь специалисты по автоматике, кровельщики, слесари, техники дорожного строительства и техники-программисты.