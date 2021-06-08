К Земле приближается 150-метровый астероид

https://racurs.ua/n155812-k-zemle-priblijaetsya-150-metrovyy-potencialno-opasnyy-asteroid-infografika.html

Ракурс

Астероид 2021 GM4 пролетит мимо Земли 1 июля.

Его длина составляет 150 м, что несколько больше, чем длина футбольного поля (120 м). NASA расценивает этот астероид как «потенциально опасный», сообщает издание Express.

В настоящее время этот астероид движется по Солнечной системе со скоростью 6,3 км/сек или 22 тыс. 680 км/ч.

Несмотря на то, что в момент максимального сближения с Землей астероид будет в 12 раз дальше расстояния Луны от Земли, NASA зарегистрировало его как «потенциально опасный».

Термин «потенциально опасный» не означает, что астероид представляет непосредственную угрозу для Земли сегодня, однако в будущем, под влиянием различных факторов (таких как гравитационные поля других небесных тел или воздействие солнечных лучей), он может несколько изменить свою орбиту и уже угрожать нашей планете.

Иногда на орбитальные траектории астероидов влияет гравитационное притяжение планет, что приводит к изменению их траекторий, — подчеркивают в NASA.

Напомним, в середине мая мимо Земли пролетел астероид размером с пирамиду Хеопса.

Источник: Express