Порядок обращения с ходатайством о помиловании изменили. Фото: lexinform.com.ua

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Изменен порядок обращения с ходатайством о помиловании.

В Украине вступил в силу порядок представления к Офису президента Украины материалов по ходатайствам о помиловании осужденных и исполнения президентских указов о помиловании, утвержденный приказом Министерства юстиции от 26 мая 2021 года № 1848/5.

Изменения предусматривают, что о помиловании президента могут попросить:

осужден, приговор в отношении которого выдан в Украине или за рубежом;

защитник;

один из родителей, жена (муж), ребенок, другой член семьи или законный представитель.

Также ходатайствовать о помиловании разрешается председателю или члену комиссии при президенте Украины по вопросам помилования, уполномоченными Верховной Рады по правам человека, по правам ребенка, по правам людей с инвалидностью и по делам крымскотатарского народа.

Также известно, что помилование может осуществляться в виде замены пожизненного лишения свободы на лишение свободы сроком не менее 25 лет. Также разрешено помиловать осужденного от полного или частичного освобождения от отбывания как основного, так и дополнительного наказания.

Попросить о помиловании у президента осужденные могут с помощью письма, написанного в свободной форме. Ходатайство надо отправить через учреждения отбывания наказания или орган пробации. Администрация тюрьмы или колонии, после получения ходатайства, должна подготовить характеристику осужденного и данные о поощрении и наказании. Весь пакет документов отправляют в Департамент по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса президента.

Напомним, вице-премьер-министр Алексей Резников заявлял, что так называемый закон об амнистии не будет касаться лиц, совершивших военные преступления на Донбассе, что имели отношения к катастрофе MH-17 преступлений, совершенных в застенках, например, в донецкой тюрьме «Изоляция».