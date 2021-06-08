Порядок звернення з клопотанням про помилування змінили. Фото: lexinform.com.ua

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Змінено порядок звернення з клопотанням про помилування.

В Україні набув чинності порядок подання до Офісу президента України матеріалів за клопотаннями про помилування засуджених та виконання президентських указів про помилування, затверджений наказом Міністерства юстиції від 26 травня 2021 року № 1848/5.

Зміни передбачають, що про помилування президента можуть попросити:

засуджений, вирок щодо якого видано в Україні або за кордоном;

захисник;

один з батьків, дружина (чоловік), дитина, інший член сім’ї або законний представник.

Також клопотати про помилування дозволяється голові або членові комісії при президентові України з питань помилування, уповноваженими Верховної Ради з прав людини, з прав дитини, з прав людей з інвалідністю та у справах кримськотатарського народу.

Також відомо, що помилування може здійснюватися у виді заміни довічного позбавлення волі на позбавлення волі строком не менше 25 років. Також дозволено помилувати засудженого від повного або часткового звільнення від відбування як основного, так і додаткового покарання.

Попросити про помилування у президента засуджені можуть за допомогою листа, написаного вільній формі. Клопотання треба відправити через установи відбування покарання або орган пробації. Адміністрація тюрми чи колонії, після отримання клопотання, повинна підготувати характеристику засудженого і дані про заохочення і покарання. Весь пакет документів відправляють до Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу президента.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр Олексій Рєзніков заявляв, що так званий закон про амністію не стосуватимуться осіб, які вчинили військові злочини на Донбасі, що мали відношення до катастрофи MH-17 чи злочинів, скоєних у катівнях, наприклад, у донецькій в’язниці «Ізоляція».