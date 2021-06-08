Маори побывали в Антарктиде до европейцев, фото: Jorge Royan

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Ракурс

Антарктиду люди впервые посетили еще за тысячу лет до европейцев.

Коренные жители Новой Зеландии маори плавали к берегам самого холодного континента Земли задолго до его официального открытия в XIX в. Это установили ученые из Новой Зеландии, сообщает издание ScienceAlert.

В рамках своего исследования ученые изучили устные предания аборигенов, а также связанные с этой темой различные документы и отчеты.

Они установили, что первое плавание в Антарктиду, вероятно, произошло в начале VII в., при правлении полинезийского вождя Хуэй ео Рангиора.

Он вместе с командой плавал в воды Антарктиды и, возможно, стал первым человеком, ступившим на этот континент — задолго не только до открытия континента европейцами, но и до ожидаемого времени миграции полинезийцев в Новую Зеландию.

В некоторых рассказах Хуэй Те Рангиора и его команда продолжили путь на юг. Далеко на юг. Таким образом, они, вероятно, стали первыми людьми, которые увидели антарктические воды и, возможно, сам континент, — отмечают исследователи.

Но путешествие Хуэй То Рангиора, безусловно, не последний раз, когда маори и их предки путешествовали в Антарктиду.

Напомним, японские ученые недавно установили, что ледники Восточной Антарктиды уже активно таяли в сравнительно недалеком прошлом по причинам, не связанным с глобальным потеплением.

Источник: ScienceAlert