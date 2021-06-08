Маорі побували в Антарктиді до європейців, фото: Jorge Royan

https://racurs.ua/ua/n155810-pershi-ludy-vidvidaly-antarktydu-zadovgo-do-ievropeyciv-ucheni.html

Ракурс

Антарктиду люди вперше відвідали ще за тисячу років до європейців.

Корінні жителі Нової Зеландії маорі плавали до берегів найхолоднішого континенту Землі задовго до його офіційного відкриття у XIX ст. Це встановили учені з Нової Зеландії. Про це повідомляє видання ScienceAlert.

В межах свого дослідження учені вивчили усні перекази аборигенів, а також пов’язані з цією темою різноманітні документи та звіти.

Вони встановили, що перше плавання до Антарктиди, ймовірно, відбулося на початку VII ст., при правлінні полінезійського вождя Хуей Те Рангіора.

Він же разом з командою плавав до вод Антарктиди і, можливо, став першою людиною, яка ступила на цей континент — задовго не лише до відкриття континенту європейцями, а й до очікуваного часу міграції полінезійців до Нової Зеландії.

У деяких оповіданнях Хуей Ті Рангіора і його команда продовжили шлях на південь. Далеко на південь. Таким чином, вони, ймовірно, стали першими людьми, які побачили антарктичні води і, можливо, сам континент, — зазначають дослідники.

Але подорож Хуей Те Рангіора, безумовно, не останній раз, коли маорі та їхні предки подорожували до Антарктиди.

Нагадаємо, японські вчені нещодавно встановили, що льодовики Східної Антарктиди вже активно танули в порівняно недалекому минулому з причин, не пов’язаних з глобальним потеплінням.

Джерело: ScienceAlert