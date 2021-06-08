Погода в Україні. Фото: pershyj.com

https://racurs.ua/ua/n155809-grozovi-doschi-ne-prypynyatsya-pogoda-v-ukrayini-na-9-chervnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 9 червня прогнозується з грозовими дощами та сильними поривами вітру.

Вдень у більшості областей грози, в окремих районах град та шквали 15−20 м/с. Крім того, у більшості районів Волинської, Рівненської, Житомирської, Вінницької областей прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вночі температуру повітря прогнозують 11−16° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 22−26° вище нуля за Цельсієм. Про це повідомив Гідрометцентр України.

Погода у Києві 9 червня буде дощовою. Вночі температуру повітря прогнозують 13−15° тепла, а повітря прогріється до 23−25° вище нуля.

Погода в Харкові найближчої доби теж буде з грозовим дощем. Температуру повітря вночі прогнозують 12−14° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 22−24° тепла.

Погода в Одесі в середу теж очікується з опадами, передбачаються й грози. Стовпчики термометрів вночі покажуть 14−16° тепла, а вдень обіцяють 23−25° тепла.

Погодні умови у Львові 9 червня з дощем і грозами. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 11−13° тепла, а вдень обіцяють 24−26° тепла.

Погода в Карпатах завтра теж буде складною — з дощем та грозами. Температура повітря вночі 11−13° тепла, а вдень 23−26° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 9 червня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, 6 червня в декількох районах Одеси фіксували потужний град. Потужна злива затопила вулиці, машини «плавали» по дорогах. Причиною погодної аномалії став циклон, який приніс опади.