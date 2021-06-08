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Погода в Украине. Фото: pershyj.com

Грозовые дожди не прекратятся — погода в Украине на 9 июня (КАРТА)

8 июн 2021, 18:18
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Погода в Украине 9 июня прогнозируется с грозовыми дождями и сильными порывами ветра.

Днем в большинстве областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с. Кроме того, в большинстве районов Волынской, Ровенской, Житомирской, Винницкой областей прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Ночью температуру воздуха прогнозируют 11−16° тепла, а днем столбики термометров покажут 22−26° выше нуля по Цельсию. Об этом сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 9 июня будет дождливой. Ночью температуру воздуха прогнозируют 13−15° тепла, а воздух прогреется до 23−25° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки тоже будет с грозовым дождем. Температуру воздуха ночью прогнозируют 12−14° с отметкой плюс, а днем обещают 22−24° тепла.

Погода Одессе в среду тоже ожидается с осадками, предполагаются и грозы. Столбики термометров ночью покажут 14−16° тепла, а днем обещают 23−25° тепла.

Погодные условия во Львове 9 июня с дождем и грозами. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 11−13° тепла, а днем обещают 24−26° тепла.

Погода в Карпатах завтра тоже будет сложной — с дождем и грозами. Температура воздуха ночью 11−13° тепла, а днем 23−26° выше нуля по Цельсию.

Погода в Украине на 9 июня. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 9 июня прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.


Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, 6 июня в нескольких районах Одессы фиксировали мощный град. Мощный ливень затопил улицы, машины «плавали» по дорогам. Причиной погодной аномалии стал циклон, который принес осадки.

Источник: Ракурс


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