До Землі наближається 150-метровий астероїд

https://racurs.ua/ua/n155812-do-zemli-nablyjaietsya-150-metrovyy-potenciyno-nebezpechnyy-asteroyid-infografika.html

Ракурс

Астероїд 2021 GM4 пролетить повз Землю 1 липня.

Його довжина становить 150 м, що дещо більше, ніж довжина футбольного поля (120 м). NASA розцінює цей астероїд як «потенційно небезпечний», повідомляє видання Express.

Наразі цей астероїд рухається Сонячною системою зі швидкістю 6,3 км/сек або 22 тис. 680 км/год.

Попри те, що в момент максимального зближення із Землею цей астероїд буде в 12 разів далі відстані Місяця від Землі, NASA зареєструвало його як «потенційно небезпечний».

Термін «потенційно небезпечний» не означає, що астероїд представляє безпосередню загрозу для Землі сьогодні, проте в майбутньому, під впливом різних факторів (таких як гравітаційні поля інших небесних тіл або вплив сонячних променів), він може дещо змінити свою орбіту і вже загрожувати нашій планеті.

Іноді на орбітальні траєкторії астероїдів впливає гравітаційне тяжіння планет, що призводить до зміни їх траєкторій, — наголошують у NASA.

Нагадаємо, у середині травня повз Землю пролетів астероїд розміром із піраміду Хеопса.

Джерело: Express