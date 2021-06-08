Здобуту за кордоном професійну кваліфікацію можна підтвердити в Україні

Здобуту за кордоном професію можна підтвердити в Україні. Фото: canada-project.com

https://racurs.ua/ua/n155813-zdobutu-za-kordonom-profesiynu-kvalifikaciu-mojna-pidtverdyty-v-ukrayini.html

Ракурс

Професійну кваліфікацію, отриману за кордоном, можна вже підтвердити в Україні.

Кабмін 2 червня ухвалив постанову № 576, яка впорядковує визнання в Україні таких професій. Новий порядок застосовується в тому випадку, якщо між Україною та іншою країною немає окремої угоди.

Підставою для підтвердження професійної кваліфікації, отриманої в іншій країні, є документи:

видані уповноваженим суб'єктом іншої країни про присвоєння професійної кваліфікації та/або:

про відповідну освіту, якщо наявність такої освіти передбачена українським національним стандартом.

Заявникові, який хоче підтвердити свою кваліфікацію, необхідно подати такі документи:

заяву;

копію паспорта громадянина України або інший документ, що підтверджує особу;

завірену копію або переклад документа про освіту та/або професійну кваліфікацію та додатка до нього (за наявності).

Всі ці документи треба подати до кваліфікаційного центру, акредитованого Національним агентством кваліфікацій, який вивчає документи та видає сертифікат. Кабмін передбачив, що тривалість процедури підтвердження кваліфікації не повинна перевищувати 60 днів.

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