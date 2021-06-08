Самолет из Тбилиси обыскали в «Борисполе» из-за заявления о бомбе

Самолет из Тбилиси обыскали в «Борисполе» из-за заявления о бомбеhttps://racurs.ua/n155815-samolet-iz-tbilisi-obyskali-v-borispole-iz-za-zayavleniya-o-bombe.htmlРакурс
Пассажирский самолет компании SkyUp обыскали в международном аэропорту «Борисполь».
Рейс из Тбилиси обыскали во вторник, 8 июня. Все это произошло из-за сообщения о заминировании воздушного судна. Пассажиров самолета эвакуировали. Об сообщила пресс-служба аэропорта, передает 24 канал.
В сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как багаж пассажиров выгрузили на взлетной полосе. Чемоданы обнюхала служебная собака. Пассажиров якобы выпускали из самолета по пятеро.
На инцидент в «Борисполе» уже отреагировала компания SkyUp. Авиаперевозчик заверил, что при осмотре самолета никаких опасных предметов не обнаружили. Авиакомпания продолжает работу в штатном режиме.
Мы получили информацию о заминировании самолета, который совершил рейс Тбилиси-Киев. Пассажиров проверили и эвакуировали, — отметил представитель SkyUp, передает «Укринформ».
Напомним, в Берлине экстренную посадку совершил самолет Ryanair, следовавший из Дублина в Краков. Самолет неожиданно изменил маршрут после сообщения об угрозе взрыва на борту лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту «Брандербург».
Источники: 24 канал «Укринформ»