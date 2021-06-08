Самолет из Тбилиси обыскали в «Борисполе» из-за заявления о бомбе

Самолет компания SkyUp. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n155815-samolet-iz-tbilisi-obyskali-v-borispole-iz-za-zayavleniya-o-bombe.html

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Пассажирский самолет компании SkyUp обыскали в международном аэропорту «Борисполь».

Рейс из Тбилиси обыскали во вторник, 8 июня. Все это произошло из-за сообщения о заминировании воздушного судна. Пассажиров самолета эвакуировали. Об сообщила пресс-служба аэропорта, передает 24 канал.

В сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как багаж пассажиров выгрузили на взлетной полосе. Чемоданы обнюхала служебная собака. Пассажиров якобы выпускали из самолета по пятеро.

На инцидент в «Борисполе» уже отреагировала компания SkyUp. Авиаперевозчик заверил, что при осмотре самолета никаких опасных предметов не обнаружили. Авиакомпания продолжает работу в штатном режиме.

Мы получили информацию о заминировании самолета, который совершил рейс Тбилиси-Киев. Пассажиров проверили и эвакуировали, — отметил представитель SkyUp, передает «Укринформ».



Напомним, в Берлине экстренную посадку совершил самолет Ryanair, следовавший из Дублина в Краков. Самолет неожиданно изменил маршрут после сообщения об угрозе взрыва на борту лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту «Брандербург».

Источники: 24 канал «Укринформ»