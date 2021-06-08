Курс биткоина обвалился до рекордной отметки. Фото:

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Ракурс

Стоимость биткоина продолжает падать — за последние сутки цифровая валюта подешевела почти на 11%.

По состоянию на вечер 8 июня курс самой популярной криптовалюты составлял 31 тыс. 997 долл. Цена актива приближается к локальному минимуму в 30 тыс. долл., установленному 19 мая. О котировках биткоина сообщается на ресурсе Coindesk.

Эксперты предполагают, что биткоин начал дешеветь после того, как власти США вернули 63,7 биткоина на сумму около 2,3 млн долл., которые были оплачены трубопроводной компанией Colonial Pipeline в качестве выкупа хакерам.

Заместитель директора Федерального бюро расследований Пол Эббот отметил, что правоохранители изъяли часть выплаченной хакерам суммы с криптокошелька группировки DarkSide.

Кроме того, как пишет РБК, 7 июня экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал биткоин. Миллиардер заявил, что эта криптовалюта — мошенничество. Он призвал действующие американские власти очень жестко регулировать оборот цифровых активов на территории страны. Трамп отметил, что негатив криптовалюты в том, что она конкурирует с американским долларом.

Напомним, в мае Илон Маск заявил, что компания Tesla обеспокоена быстрым ростом использования ископаемого топлива для майнинга криптовалюты биткоин и для проведения операции с этой криптовалютой, а потому Tesla отказывается от приема биткоинов в качестве средств оплаты. После этого курс биткоина резко обвалился.

Источники: Coindesk, РБК