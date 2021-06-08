Зеленський висловився про нову форму збірної України. Фото: Зеленський в Instagram

https://racurs.ua/ua/n155818-zelenskyy-vyslovyvsya-pro-novu-formu-zbirnoyi-ukrayiny-foto.html

Ракурс

Нова форма збірної України з футболу для чемпіонату Європи 2020 «особлива та об'єднує українців».

Так вважає президент України Володимир Зеленський, який висловився щодо нових футболок «жовто-синіх». При цьому глава держави зазначив, що нова форма може й шокувати. Про це він 8 червня написав в Instagram.

Нова форма збірної України з футболу точно особлива. Вона вміє шокувати. На ній — кілька важливих символів, що об'єднують українців від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Севастополя, — йдеться в повідомленні.

Глава держави наголосив, що Україна — єдина і неподільна, а Крим — це Україна. Також він сфотографувався з футболкою збірної. На спині був вказаний номер 95 та прізвище президента.

Як, відомо нові синьо-жовті футболки Національної збірної України з футболу викликали надзвичайний ажіотаж. У Росії серйозно обурилися формою українців і навіть вимагали від УЄФА заборонити її використання через обриси території України включно з окупованим країною-агресором Кримом. Росіяни також були невдоволені нанесеними на форму національними гаслами «Слава Україні! Героям слава!».

Нагадаємо, в УЄФА відповіли Москві, що керівництво європейського футболу дозволило Асоціації українського футболу використовувати нову форму із картою і гаслами ще на етапі підготовки до Євро-2020, яке стартує 11 червня.

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич назвав вимоги про росіян про заборону нової форми «нахабними», а міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що нова форма «додає духу і волі до перемоги».