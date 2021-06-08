Міжнародний день друзів відзначають 9 червня. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n155819-9-chervnya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-druziv.html

Ракурс

9 червня православне свято мучениці Феодори, вона постраждала за віру в Христа в 304 році.

У народі цю святу називали колючою на язик, а 9 червня називали Федориним днем. В цей день наші предки забороняли жінкам і дівчатам розмовляти один з одним, оскільки це віщувало велику біду. Також цього дня не варто сваритися.

Народні прикмети на 9 червня:

На сході сонця дуже душно — буде дощ найближчим часом.

Хмарна погода вдень 9 червня, але до вечора хмари пропадають — можна чекати ясного наступного дня.

Якщо в цей день зробити прибирання в будинку, то можна щастя своє з хати вимести.

9 червня, в Україні та у всьому світі відзначають Міжнародний день друзів. Свято з’явилося ще в першій половині XX ст. й мало на меті нагадати людям про важливість дружби й друзів. Вперше День друзів відсвяткували у 1935 році в США. А вже у 2011 році Генеральна асамблея ООН у своїй резолюції встановила Міжнародний день дружби.

У світі 9 червня також відзначають Всесвітній день пам’яті домашніх тварин, День єдності рас в США та День святого Колумба Ірландського в Ірландії. Також 9 червня відзначають День Дональда Дака — вигаданий персонаж Дональд вперше з’явився в мультфільмі в 1934 році під назвою «Мудра маленька курка».

9 червня в історії:

1786 рік — у Нью-Йорку вперше почали продавати морозиво.

1847 рік — російський імператор Микола I своїм указом відправив поета Тараса Шевченка в солдати.

1898 рік — Велика Британія отримала від Китаю територію Гонконгу в оренду строком на 99 років.

1988 рік — стрибун із жердиною Сергій Бубка у Братиславі встановив світовий рекорд — 6,05 м.

Нагадаємо, 8 червня відзначали Всесвітній день океанів. Це всесвітній день боротьби за збереження біорізноманіття мешканців морських глибин і стабільну екологічну ситуацію в океанах.