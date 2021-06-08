Джулиани «выбивал» от Ермака согласие на расследование о Байдене — записи CNN

https://racurs.ua/n155767-djuliani-vybival-ot-ermaka-soglasie-na-rassledovanie-o-baydene-zapisi-cnn.html

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CNN получил аудиозапись звонка, который состоялся в июле 2019 года. Журналисты утверждают, что на «пленках» голоса бывшего адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, американского дипломата Курта Волкера и в то время помощника Владимира Зеленского Андрея Ермака.

В частности, Джулиани настаивал, чтобы Зеленский публично объявил о расследовании возможной коррупции сына Байдена и заявил, что Украина вмешалась в выборы президента США в 2016 году, чтобы «навредить трам». Стенограмму беседы BuzzFeed News опубликовал 30 апреля.

Джулиани призвал Киев начать расследование против Джо Байдена из-за 1,2 млрд долл. кредита США Украине, который предоставили после увольнения генпрокурора Виктора Шокина. Последний якобы расследовал незаконную деятельность Хантера Байдена в украинской газодобывающей компании Burisma.

Джулиани во время разговора несколько раз настаивал, что Зеленский должен объявить о расследовании по поводу Байдена и о том, что Украина якобы вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

CNN отмечает, что Ермак во время встречи «терпеливо слушал» и пытался направить разговор на решение дипломатических вопросов. Он также хотел договориться о дате визита Зеленского в Вашингтон и дал сигнал, что «будет работать, чтобы двигаться вперед в расследованиях».

Я абсолютно уверен, что как только подтвердим даты предстоящего визита президента Зеленского в США, я готов лично контролировать подготовку… Я буду готов приехать, и мы можем лично и подробно обсудить все вопросы, расследования, которые вы перечислили в разговоре, — цитируют в CNN слова Ермака.

После этого тон американцев изменился. И Джулиани, и Волкеру понравилось услышанное. Волкер заявил, что «нажмет» на Трампа, чтобы тот позвонил украинскому президенту.

Разговор длился примерно 40 минут. Издание утверждает, что Джулиани «агрессивно уговаривал украинцев выполнить приказ Трампа».

Все, что нам нужно от президента, — это сказать: я поставлю честного прокурора, он проведет расследование и откопает доказательства, которые сейчас существуют, и есть ли другие доказательства причастности к выборам 2016 года, а затем дело о Байдене должно быть прекращено. Кто-то в Украине должен отнестись к этому серьезно, — говорил Джулиани.

В аудиозаписи адвокат Трампа сказал, что «это действительно хорошо бы очистило воздух» и «это может быть хорошо для гораздо лучших отношений». Джулиани не ответил на просьбу CNN прокомментировать аудиозапись.

В США в настоящее время ведется уголовное расследование в отношении Джулиани и его соглашений с Украиной. В конце апреля ФБР провело обыск в доме и офисе Джулиани. Впрочем, доказательства связи звонка Ермаку с расследованием пока отсутствуют.

В декабре 2019 года Ермак объяснял в интервью немецкому изданию Welt, что контактировал с личным адвокатом Трампа Джулиани, поскольку хотел убедить его, что «в команде Зеленского нет врагов США». Нынешний глава Офиса президента признал, что Джулиани «лишь кратко» спросил, слышал ли он о фирме Burisma, на которую работал Байден-младший.

Источник: CNN