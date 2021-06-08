Зеленский готовит предложения по безопасности для Европы - Арестович

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Владимир Зеленский, президент Украины, готовит ряд предложений в сфере безопасности для европейских партнеров. Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

По словам советника главы Офиса президента Андрея Ермака, эти предложения касаются вопросов энергетики (из-за строительства «Северного потока-2»), безопасности в Черном море, аннексии Крыма и агрессии России на Востоке Украины. Об этом Арестович рассказал в телеэфире «Свобода слова на ICTV».

Мы ждем поддержки западных партнеров, потому что они должны вести себя как партнеры, — отметил спикер украинской делегации в ТКГ.

Арестович сообщил, что Украина ведет ежедневные переговоры с Вашингтоном и европейскими партнерами по вопросам безопасности.

По его мнению, в случае запуска российского геополитического проекта — газопровода «Северный поток-2» — Киев должен сделать так, чтобы эта проблема стала вопросом рынка, а не угрозой нацбезопасности.

Напомним, что запуск «Северного потока-2» Зеленский обсуждал с президентом США Джо Байденом во время телефонного разговора 7 июня.