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Ракурс
Коронавирус унес жизни 118 человек, больше всего COVID-больных в Киеве

Коронавирус унес жизни 118 человек, больше всего COVID-больных в Киеве

8 июн 2021, 08:45
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 7 июня, обнаружили у 1 тыс. 602 человек. Победить COVID-19 удалось 6 тыс. 751 пациенту. К сожалению, болезнь унесла жизни 118 украинцев. С подозрением или подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция в понедельник госпитализировали 483 человек.

8 июня в Украине зафиксировано 1 тыс. 602 новых случая заболевания COVID-19, — сообщает Министерство здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировали — 483 человек;

  • летальных случаев — 118;

  • протестировано методом ПЦР и ИФА — 44 тыс. 176 человек.

Коронавірус в Україні / РНБО

Коронавірус в Україні / РНБО

Больше всего новых случаев обнаружили в:

  • Киеве — 700,

  • Запорожской области — 92,

  • Киевской области — 79,

  • Донецкой области — 73,

  • Харьковской области — 66.


С начала пандемии у нас зафиксировали 2 млн 216 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них 51 тыс. 333 человека умерли от осложнений заболевания.

Напомним, 6 июня в мире зафиксировали более 310 тыс. новых инфицирований COVID-19. В частности, больше всего в Индии, Бразилии и Аргентине. Украина находится на 55 месте в мире и на 12 месте в Европе по количеству новых инфицированных.

Источник: Ракурс


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