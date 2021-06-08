Коронавирус унес жизни 118 человек, больше всего COVID-больных в Киеве

Коронавирус унес жизни 118 человек, больше всего COVID-больных в Киевеhttps://racurs.ua/n155765-koronavirus-unes-jizni-118-chelovek-bolshe-vsego-covid-bolnyh-v-kieve.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 7 июня, обнаружили у 1 тыс. 602 человек. Победить COVID-19 удалось 6 тыс. 751 пациенту. К сожалению, болезнь унесла жизни 118 украинцев. С подозрением или подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция в понедельник госпитализировали 483 человек.
8 июня в Украине зафиксировано 1 тыс. 602 новых случая заболевания COVID-19, — сообщает Министерство здравоохранения.
Также за минувшие сутки:
госпитализировали — 483 человек;
летальных случаев — 118;
протестировано методом ПЦР и ИФА — 44 тыс. 176 человек.
Больше всего новых случаев обнаружили в:
Киеве — 700,
Запорожской области — 92,
Киевской области — 79,
Донецкой области — 73,
Харьковской области — 66.
С начала пандемии у нас зафиксировали 2 млн 216 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них 51 тыс. 333 человека умерли от осложнений заболевания.
Напомним, 6 июня в мире зафиксировали более 310 тыс. новых инфицирований COVID-19. В частности, больше всего в Индии, Бразилии и Аргентине. Украина находится на 55 месте в мире и на 12 месте в Европе по количеству новых инфицированных.