Коронавирус унес жизни 118 человек, больше всего COVID-больных в Киеве

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 7 июня, обнаружили у 1 тыс. 602 человек. Победить COVID-19 удалось 6 тыс. 751 пациенту. К сожалению, болезнь унесла жизни 118 украинцев. С подозрением или подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция в понедельник госпитализировали 483 человек.

8 июня в Украине зафиксировано 1 тыс. 602 новых случая заболевания COVID-19, — сообщает Министерство здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

госпитализировали — 483 человек;

летальных случаев — 118;

протестировано методом ПЦР и ИФА — 44 тыс. 176 человек.

Больше всего новых случаев обнаружили в:

Киеве — 700,

Запорожской области — 92,

Киевской области — 79,

Донецкой области — 73,

Харьковской области — 66.



С начала пандемии у нас зафиксировали 2 млн 216 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них 51 тыс. 333 человека умерли от осложнений заболевания.

Напомним, 6 июня в мире зафиксировали более 310 тыс. новых инфицирований COVID-19. В частности, больше всего в Индии, Бразилии и Аргентине. Украина находится на 55 месте в мире и на 12 месте в Европе по количеству новых инфицированных.