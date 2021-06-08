Коронавірус позбавив життя 118 осіб, найбільше хворих у Києві — коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n155765-koronavirus-zabrav-jyttya-118-osib-naybilshe-hvoryh-u-kyievi-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні за минулу добу, 7 червня, виявили у 1 тис. 602 осіб. Перемогти COVID-19 вдалося 6 тис. 751 пацієнту. На жаль, хвороба забрала життя 118 українців. З підозрою чи підтвердженим діагнозом коронавірусна інфекція у понеділок госпіталізували 483 осіб.

8 червня в Україні зафіксовано 1 тис. 602 нових випадків захворювання на COVID-19, — повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 483 особи;

летальних випадків — 118;

протестовано методом ПЛР і ІФА — 44 тис. 176 осіб.

Найбільше нових випадків виявили у:

Києві — 700,

Запорізькій області — 92,

Київській області — 79,

Донецькій області — 73,

Харківській області — 66.



Від початку пандемії в нас зафіксували 2 млн 216 тис. випадків зараження коронавірусом. З них 51 тис. 333 людей померли від ускладнень захворювання.

Нагадаємо, 6 червня у світі зафіксували понад 310 тис. нових випадків COVID-19. Зокрема, найбільше в Індії, Бразилії та Аргентині. Україна перебуває на 55 місці у світі та на 12 місці у Європі за кількістю нових інфікованих.