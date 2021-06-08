Зеленський готує безпекові пропозиції для Європи — Арестович

https://racurs.ua/ua/n155766-zelenskyy-gotuie-bezpekovi-propozyciyi-dlya-ievropy-arestovych.html

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Володимир Зеленський, президент України, готує низку безпекових пропозицій для європейських партнерів. Про це повідомив спікер української делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович.

За словами радника глави Офісу президента Андрія Єрмака, ці пропозиції стосуються питань енергетики (через будівництво «Північного потоку-2»), безпеки в Чорному морі, анексії Криму і агресії Росії на Сході України. Про це Арестович вказав під час телеефіру «Свобода слова на ICTV».

Ми чекаємо підтримки західних партнерів, тому що вони повинні поводитися як партнери, — наголосив спікер української делегації у ТКГ.

Арестович зазначив, що Україна веде щоденні переговори зі США та європейськими партнерами щодо безпекових питань.

На його думку, у разі запуску російського геополітичного проекту — газогону «Північний потік-2» — Київ повинен зробити так, щоб ця проблема стала питанням ринку, а не загрозою нацбезпеці.

Нагадаємо, що запуск «Північного потоку-2» Зеленський обговорював із президентом США Джо Байденом під час телефонної розмови 7 червня.