Єрмак маневрував — Кулеба захистив голову ОП у скандалі з тиском Джуліані

https://racurs.ua/ua/n155822-iermak-manevruvav-kuleba-zahystyv-golovu-op-u-skandali-z-tyskom-djuliani.html

Ракурс

В українсько-американському скандалі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба став на захист голову Офісу президента Андрія Єрмака.

Очільник української дипломатії вважає, що запис розмови Єрмака та адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані з’явився в американських медіа невипадково. Кулеба переконаний, що це стало відповіддю на домовленість про зустріч Джо Байдена і Володимира Зеленського в липні у Вашингтоні.

А сьогодні чергова порція плівок Джуліані знову розбурхує уяву читачів про начебто роль України в спробах колишнього президента Трампа «наздогнати» нинішнього президента Байдена у 2019 році, — написав на своїй сторінці у Фейсбук Кулеба за підсумками першого дня візиту до ФРН.

Він вважає, що «дипломатія — річ нелінійна», у ній необхідно маневрувати, що й робив Єрмак під час розмови з Джуліані влітку 2019 року.

Розмова була частиною складної дипломатичної гри. Єрмак все правильно зробив, нормально утримав розмову в межах конструктивної дипломатії, хоча на нього тиснув Джуліані з його неперевіреними даними і чіткою метою втягнути Україну у внутрішню політику США, — написав Кулеба.

Він нагадав про виклики для України у 2019 році, коли її «намагалися втягнути у внутрішню політику США». На думку міністра, Київ свій тест тоді склав, бо «ані президент Зеленський, ані Єрмак, як безпосередній співрозмовник Джуліані, не дозволили втягнути нашу державу у внутрішньоамериканські розбірки і при цьому не побили горщики з тодішньою адміністрацією».

Кулеба 8−9 червня перебуває в Берліні. Він обговорив з німецькими посадовцями загрози «Північного потоку — 2», подальше існування нормандського формату та європейське майбутнє України.

Глава української дипломатії провів сім зустрічей із вищими посадовими особами Німеччини, серед яких президент Бундестагу Вольфґанґ Шойбле, віце-канцлер, федеральний міністр фінансів Олаф Шольц, зовнішньополітичний радник федерального канцлера Ян Гекер, голови комітетів Бундестагу у закордонних справах та з питань ЄС Норберт Рьотґен та Гюнтер Кріхбаум.

Нагадаємо, що CNN отримав аудіозапис дзвінка, який відбувся в липні 2019 року. Журналісти стверджують, що на «плівках» голоси колишнього адвоката Трампа Джуліані, американського дипломата Курта Волкера і на той час помічника Зеленського Андрія Єрмака.

Зокрема, Джуліані наполягав, аби Зеленський публічно оголосив про розслідування ймовірної корупції сина Байдена та заявив, що Україна втрутилася у вибори президента США у 2016 році, щоб «нашкодити Траму».