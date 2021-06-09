Закон о пластиковых пакетах опубликовали. Фото: visnyk-irpin.com.ua

https://racurs.ua/n155824-zakon-o-plastikovyh-paketah-opublikovali-v-golose-ukrainy.html

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Закон «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины» 9 июня опубликовали в газете Верховной Рады Украины «Голос Украины».

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления его в силу, кроме части п. ст. 2 и абзаца второго ч. 2 ст. 6, которые вводятся в действие через девять месяцев со дня опубликования этого закона. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Запрещается распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг:

сверхтонких пластиковых пакетов;

тонких пластиковых пакетов;

оксорозкладних пластиковых пакетов.

Отмечается, что запрет не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты. Закон предусматривает, что биоразлагаемый пластиковый пакет — это пластиковый пакет, который разлагается с участием микроорганизмов на элементы природного происхождения и соответствует установленным национальными или гармонизированными европейскими стандартами нормам по утилизации способом компостирования или биоразложения.

Также запрет не распространяется на пластиковые пакеты, ограничены величиной (225×345×450 мм), которые используются для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

Распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1 тыс. 700 до 3 тыс. 400 грн. Повторное нарушение уже серьезнее ударит по карману — штраф от 3 тыс. 400 до 8 тыс. 500 грн. Компании будут иметь девять месяцев на адаптацию к новой законодательной нормы.

Напомним, 1 июня Верховная Рада приняла законопроект № 2051−1, который предусматривает введение штрафов за использование пластиковых пакетов. Экологическую инициативу поддержали 297 народных избранников. Уже 7 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон.