Кількість нових випадків COVID-19 у червні спрогнозувала Академія наук

https://racurs.ua/ua/n155827-kilkist-novyh-vypadkiv-covid-19-u-chervni-sprognozuvala-akademiya-nauk.html

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Кількість нових випадків COVID-19 у червні спрогнозували в Інституті проблем математичних машин і систем Національної академії наук України. Там нагадали, що середня кількість нових виявлень зменшилася удвічі за два останні тижні.

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 1 тис. 465 протягом 9−15 червня та 1 тис. 13 — впродовж 16−22 червня 2021 року, — розповіли науковці.

В Академії наук зауважили позитивну динаміку в усіх регіонах України. Середня кількість нових виявлень в Україні зменшилася до 1 тис. 718 осіб на день, а середня кількість летальних випадків дорівнює 91 смерті на день.

Як повідомило Міністерство охорони здоров’я 9 червня, коронавірус в Україні за минулу добу підхопили 1 тис. 385 осіб. Від ускладнень хвороби померли 77 осіб.

Нагадаємо, робоча група з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, складається з представників Національної академії наук України, Київського національного університету ім. Шевченка, Вінницького національного технічного університету та Національної академії медичних наук. Українські науковці у своїх прогнозах використовують світовий досвід математичного моделювання розвитку епідемії COVID-19, а також статистичні дані про динаміку епідемії в Україні та країнах Європи.