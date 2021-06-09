Карантин відступив — всю Україну перевели у «зелену» зону. Фото: zolochiv.net

https://racurs.ua/ua/n155826-karantyn-vidstupyv-vsu-ukrayinu-perevely-u-zelenu-zonu.html

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Карантин в Україні послабили через зменшення кількості хворих на коронавірус. Станом на 9 червня всі області перебувають у «зеленій» зоні.

Рівень захворюваності становить 74 на 100 тис. населення при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення. У 16 областях цей показник нижчий за визначений. Про це свідчать дані МОЗ.

Рівень госпіталізацій в Україні станом на 8 червня складає 15,5 на 100 тис. населення при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. Завантаженість ліжок з киснем — 17% при граничному показнику 65%.

У Києві показник рівня захворюваності на COVID-19 складає 169, рівень госпіталізацій — 13,4 при показнику 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок з киснем — 9,9% при граничному показнику 65%.

Нагадаємо, Кабінет міністрів опублікував постанову, відповідно до якої в Україні пом’якшуються карантинні обмеження.

Наразі культурні, спортивні, розважальні, релігійні, наукові та інші заходи можна проводити із заповненістю на дві треті місць. Ідеться зокрема про стадіони, кінотеатри та ресторани.

Крім того, уряд узагалі скасував обмеження на кількість учасників масових заходів, якщо в усіх відвідувачів є негативний тест на коронавірус або ж якщо вони мають підтвердження повної вакцинації.

Також Кабінет міністрів дозволив закладам харчування працювати цілодобово, виключивши пункт про заборону роботи після опівночі.

Коронавірус в Україні за минулу добу, 8 червня, підхопили 1 тис. 385 людей, серед них 57 дітей та 74 медпрацівники. Від ускладнень хвороби померли 77 осіб.