Курс валют - неутешительный прогноз для доллара дали финансисты

https://racurs.ua/n155847-kurs-valut-neuteshitelnyy-prognoz-dlya-dollara-dali-finansisty.html

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Курс валют в Украине спрогнозировали аналитики финансового еженедельника группы ICU. Они сообщили, что Национальный банк возобновил валютные интервенции, сдерживая укрепление гривны.

Курс гривны продолжает укрепляться и может достичь уровня в 27 грн/долл., несмотря на интервенции НБУ по выкупу валюты, — отмечают в ICU.

В дальнейшем гривна может продолжить движение до 27 грн/долл. и достичь его даже на этой неделе, благодаря ощутимому преимуществу предложения иностранной валюты над спросом. На прошлой неделе национальная валюта усилилась на один процент и на 4,3% с начала года.

Избыточное предложение валюты также побудило регулятор приобрести 40 млн долл. в резервы в начале июня после почти трех месяцев перерыва в интервенциях по покупке валюты.

Общая ситуация на валютном рынке продолжает быть благоприятной для гривны и вполне может привести к дальнейшему укреплению… НБУ может снова покупать валюту на рынке, но скорее всего в традиционных объемах по 20 млн долл. в день, чем только будет сдерживать укрепление гривны, — сказано в еженедельнике.

Напомним, Нацбанк на 9 июня установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,18 грн/долл.