Курс валют — невтішний прогноз для долара дали фінансисти

https://racurs.ua/ua/n155847-kurs-valut-nevtishnyy-prognoz-dlya-dolara-daly-finansysty.html

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Курс валют в Україні спрогнозували аналітики фінансового тижневика групи ICU. Вони вказали, що Національний банк відновив валютні інтервенції, стримуючи зміцнення гривні.

Курс гривні продовжує зміцнюватися і може сягнути рівня у 27 грн/дол., попри інтервенції НБУ з викупу валюти, — вказують в ICU.

Надалі гривня може продовжити рух до 27 грн/дол. і досягти його навіть на цьому тижні, завдяки відчутній перевазі пропозиції іноземної валюти над попитом. Минулого тижня національна валюта посилилася на один відсоток і на 4,3% з початку року.

Надлишкова пропозиція валюти також спонукала регулятора придбати 40 млн дол. в резерви на початку червня після майже трьох місяців перерви в інтервенціях із купівлі валюти.

Загальна ситуація на валютному ринку продовжує бути сприятливою для гривні та цілком може призвести до подальшого зміцнення… НБУ може знову купувати валюту на ринку, але швидше за все в традиційних обсягах по 20 млн дол. в день, чим тільки стримуватиме зміцнення гривні, — сказано в тижневику.

Нагадаємо, Нацбанк на 9 червня встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,18 грн/дол.