У Дніпрі врятували тяжко хворого на COVID-19, фото: Mohsen Atayi

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У Дніпрі врятували хворого на коронавірусну хворобу COVID-19, який потрапив до лікарні з майже 100% ураженням легенів.

Хворий — житель села Миколаївка Дніпровського району, майже місяць перебував у реанімаційному відділення. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Сергій Риженко.

Рідні почали готуватися до самого важкого… Він спробував все: апарат штучної вентиляції легень, кисень у великих об'ємах і всі необхідні ліки для того, щоб вилікуватися. Щастя, що сьогодні він сам дихає, нормалізувався тиск, серце б'ється правильно, — зазначив Риженко.

За словами Риженка, порятунок цього хворого є «справжнім успіхом».

100% ураження легень, фібрози, але людина живе, пройде реабілітацію, і все буде гаразд, — наголосив він.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що у Японії провели першу у світі трансплантацію частини легенів пацієнту з COVID-19. Операція з пересадки легенів, сегменти яких взяли у родичів-донорів пацієнтки, тривала близько 11 годин.