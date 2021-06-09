Ефект Притули — з’явився список нардепів «Голосу», які йдуть з партії

https://racurs.ua/ua/n155845-efekt-prytuly-z-yavyvsya-spysok-nardepiv-golosu-yaki-ydut-z-partiyi.html

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Депутат Верховної Ради від фракції «Голос» Соломія Бобровська і ще восьмеро депутатів з цієї фракції спільно приймуть рішення про своє подальше перебування в партії після відходу Сергія Притули.

Про це Бобровська розповіла «Українським Новинам».

За її словами, внутрішня опозиція в «Голосі» давно розглядала цю можливість («не один місяць»), але все-таки намагалася зберегти можливість бути в партії, змінити статут, переобрати голову партії на з’їзді, який повинен бути в липні.

Сергій Притула прийняв рішення оголосити про вихід до з’їзду, це його право. Ми як люди, які формували партію два роки тому, будемо приймати рішення разом, щоб це була консолідована позиція, — розповіла нардеп.

Бобровська заявила, що йдеться про таких депутатів: Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Соломія Бобровська, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устинова, Володимир Цабаль, Андрій Шараськін, Ярослав Юрчишин.

Ці нардепи можуть вийти з партії, але не з фракції. Якщо ж вони вийдуть з фракції, т овтратять мандати і заміст них в Раду зайдуть інші особи зі списку. Наразі в Раді є 20 нардепів «Голосу».

Тим часом у Херсонській організації «Голосу» повідомили про вихід з партії 15 осіб. Активіст Марина Войтенко констатувала, що «за останні півроку в нашій партії стався різкий відхід від задекларованих цінностей, а нове керівництво партії не хоче чути голос своїх осередків».

Вона також поскаржилася на кулуарність і кон’юнктурність рішень в партії та «нездорову реакцію керівника „Голосу“ на критику».

Джерело: «Українські Новини»