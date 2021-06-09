Частину санкцій проти Януковича анулювали в Євросоюзі

Санкції проти Януковича анулювали в Євросоюзі. Фото: kommersant.ru

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Анульовано санкції Європейського Союзу, які були застосовані проти президента-втікача Віктора Януковича.

Суд Євросоюзу анулював рішення Ради ЄС від 2019 року про продовження на рік санкцій, накладених на диктатора Януковича та його сина Олександра. Рішення суду стосувалося санкцій, які вже втратили чинність — обмеження полягали у заморожуванні активів. Про це 9 червня повідомляє «Європейська правда» із посиланням на прес-службу суду.

Рада ЄС не змогла продемонструвати, що право на захист і право на ефективний судовий захист були дотримані в кримінальних процесах, які ведуться щодо цих осіб українською владою, і які лежать в основі цього продовження, — пояснили служителі Феміди.

Суд наголосив, що в тих випадках, коли проти особи застосовуються санкції протягом декількох років, по суті, в зв’язку з триваючим попереднім розслідуванням Генеральною прокуратурою України, Рада ЄС зобов’язана перевірити, чи було дотримано право цієї людини на судовий розгляд в розумні терміни, перш ніж Рада вирішить, чи продовжувати ці заходи в черговий раз.

Як відомо, останніми роками ЄС почав знімати санкції проти команди Віктора Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства. При цьому санкції проти самого Віктора Януковича не знімалися до цього жодного разу.

Нагадаємо, 9 червня посли Європейського Союзу ще на рік продовжили так звані кримські санкції — заборону на інвестиції в анексований Росією Крим. Далі це рішення ще має затвердити Рада ЄС.

Джерело: «Європейська правда»