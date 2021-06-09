Часть санкций против Януковича аннулировали в Евросоюзе

Санкции против Януковича аннулировали в Евросоюзе. Фото: kommersant.ru

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Аннулированы санкции Европейского Союза, которые были применены против беглого президента Виктора Януковича.

Суд Евросоюза аннулировал решение Совета ЕС от 2019 года о продлении на год санкций, наложенных на диктатора Януковича и его сына Александра. Решение суда касалось санкций, которые уже утратили силу — ограничения заключались в замораживании активов. Об этом 9 июня сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу суда.

Совет ЕС не смог продемонстрировать, что право на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинскими властями, и которые лежат в основе этого продолжения, — пояснили служители Фемиды.

Суд подчеркнул, что в тех случаях, когда против лица применяются санкции в течение нескольких лет, по сути, в связи с продолжающимся предварительным расследованием Генеральной прокуратурой Украины, Совет ЕС обязан проверить, было ли соблюдено право этого человека на судебное разбирательство в разумные сроки, прежде чем Совет решит, продолжать ли эти меры в очередной раз.

Как известно, в последние годы ЕС начал снимать санкции против команды Виктора Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия. При этом санкции против самого Виктора Януковича не снимались до этого ни разу.

Напомним, 9 июня послы Европейского Союза еще на год продлили так называемые крымские санкции — запрет на инвестиции в аннексированный Россией Крым. Далее это решение еще должен утвердить Совет ЕС.

Источник: «Европейская правда»