Крымские санкции - в ЕС приняли новое решение

Крымские санкции — в ЕС приняли новое решениеhttps://racurs.ua/n155836-krymskie-sankcii-v-es-prinyali-novoe-reshenie.htmlРакурс
Крымские санкции — послы Европейского Союза еще на год продлили запрет на инвестиции в аннексированный Россией Крым. Речь идет об официальном решении о пролонгации действия запрета на инвестирование в оккупированный РФ полуостров.
Об этом 9 июня в Twitter написал корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
Послы ЕС дали «зеленый свет» для продления запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на год, — сообщил журналист.
Далее это решение еще должен утвердить Совет ЕС. По словам Йозвяка, решение вступит в силу в ближайшие дни.
Санкции Евросоюза предусматривают запрет на:
импорт в Брюссель товаров из аннексированного полуострова;
инвестиции в Крым или Севастополь;
туристические услуги в Крыму (запрет круизным лайнерам ЕС заходить в крымские порты);
экспорт определенных товаров и технологий в Крым.
Ранее во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что режим санкций Запада будет существовать вечно, потому что Москва не намерена возвращать Крым Украине.