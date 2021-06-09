Крымские санкции - в ЕС приняли новое решение

https://racurs.ua/n155836-krymskie-sankcii-v-es-prinyali-novoe-reshenie.html

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Крымские санкции — послы Европейского Союза еще на год продлили запрет на инвестиции в аннексированный Россией Крым. Речь идет об официальном решении о пролонгации действия запрета на инвестирование в оккупированный РФ полуостров.

Об этом 9 июня в Twitter написал корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Послы ЕС дали «зеленый свет» для продления запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на год, — сообщил журналист.

Далее это решение еще должен утвердить Совет ЕС. По словам Йозвяка, решение вступит в силу в ближайшие дни.

Санкции Евросоюза предусматривают запрет на:

импорт в Брюссель товаров из аннексированного полуострова;

инвестиции в Крым или Севастополь;

туристические услуги в Крыму (запрет круизным лайнерам ЕС заходить в крымские порты);



экспорт определенных товаров и технологий в Крым.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что режим санкций Запада будет существовать вечно, потому что Москва не намерена возвращать Крым Украине.