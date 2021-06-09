Кримські санкції — у ЄС ухвалили нове рішення

https://racurs.ua/ua/n155836-krymski-sankciyi-u-ies-uhvalyly-nove-rishennya.html

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Кримські санкції — посли Європейського Союзу ще на рік продовжили заборону на інвестиції в анексований Росією Крим. Йдеться про офіційне рішення щодо пролонгації дії заборони на інвестування в окупований РФ півострів.

Про це 9 червня у Twitter написав кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Посли ЄС дали «зелене світло» для продовження заборони ЄС на інвестиції в Крим ще на рік, — повідомив журналіст.

Далі це рішення ще має затвердити Рада ЄС. За словами Йозвяка, рішення набуде чинності найближчими днями.

Санкції Євросоюзу передбачають заборону на:

імпорт до Брюсселя товарів з анексованого півострова;

інвестиції в Крим чи Севастополь;

туристичні послуги в Криму (заборона круїзним лайнерам ЄС заходити в кримські порти);



експорт певних товарів та технологій до Криму.

Раніше у зовнішньополітичному відомстві Росії заявили, що режим санкцій Заходу існуватиме завжди, бо Крим Москва не має наміру повертати Україні.