Эффект Притулы — появился список нардепов «Голоса», выходящих из партии

https://racurs.ua/n155845-effekt-prituly-poyavilsya-spisok-nardepov-golosa-vyhodyaschih-iz-partii.html

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Депутат Верховной Рады от «Голоса» Соломия Бобровская и еще восемь депутатов из этой фракции совместно примут решение о своем дальнейшем пребывании в партии после ухода Сергея Притулы.

Об этом Бобровская рассказала «Українським Новинам».

По ее словам, внутренняя оппозиция в «Голосе» давно рассматривала эту возможность («не один месяц»), но все-таки пыталась сохранить возможность быть в партии, изменить устав, переизбрать председателя партии на съезде, который должен состояться в июле.

Сергей Притула принял решение объявить о выходе до съезда, это его право. Мы как люди, которые формировали партию два года назад, будем принимать решение вместе, чтобы это была консолидированная позиция, — рассказала нардеп.

Бобровская заявила, что речь идет о таких депутатах: Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Соломия Бобровская, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараськин, Ярослав Юрчишин.

Эти нардепы могут выйти из партии, но не из фракции. Если же они выйдут из фракции, то останутся без мандатов и вместо них в Раду зайдут другие люди из списка. Сейчас в Раде есть 20 нардепов «Голоса».

Между тем в Херсонской организации «Голоса» сообщили о выходе из партии 15 человек. Активист Марина Войтенко констатировала, что «за последние полгода в нашей партии произошел резкий отход от задекларированных ценностей, а новое руководство партии не хочет слышать голос своих ячеек».

Она также пожаловалась на кулуарность и конъюнктурность решений в партии и «нездоровую реакцию руководителя „Голоса“ на критику».

Источник: «Українські Новини»