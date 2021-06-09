В Днепре спасли тяжело больного COVID-19, фото: Mohsen Atayi

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В Днепре спасли больного коронавирусной болезни COVID-19, который попал в больницу с почти 100% поражением легких.

Больной — житель села Николаевка Днепровского района, почти месяц находился в реанимационном отделение. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Сергей Рыженко.

Родные начали готовиться к самому тяжелому… Он попытался все: аппарат искусственной вентиляции легких, кислород в больших объемах и все необходимые лекарства для того, чтобы вылечиться. Счастье, что сегодня он сам дышит, нормализовалось давление, сердце бьется правильно, — отметил Рыженко.

По словам Рыженко, спасение этого больного является «настоящим успехом».

100% поражения легких, фиброз, но человек живет, пройдет реабилитацию, и все будет хорошо, — подчеркнул он.



Напомним, в начале апреля стало известно, что в Японии провели первую в мире трансплантацию части легких пациенту с COVID-19. Операция по пересадке легких, сегменты которых взаяли у родственников-доноров пациентки, длилась около 11 часов.