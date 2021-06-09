Карантин триватиме все літо — перелік «зелених» обмеженьhttps://racurs.ua/ua/n155848-karantyn-tryvatyme-vse-lito-perelik-zelenyh-obmejen.htmlРакурс
Карантин в Україні на все літо пропонує продовжити Міністерство охорони здоров’я. Відповідна пропозиція незабаром надійде до уряду.
Наразі в країні продовжується дія адаптивного карантину. У «зеленій зоні» залишається ряд обмежень, розповів очільник МОЗ Віктор Ляшко.
Крім масочного режиму в громадському транспорті та публічних місцях, діють такі обмеження:
- перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;
- масові заходи можна проводити із заповненістю на дві треті місць;
- кінотеатри та установи культури можна заповнювати на дві третини;
- кафе і ресторани можуть працювати цілодобово.
Ляшко зазначив, що «коронавірус в Україні ще не побороли». Якщо ситуація буде погіршуватися, то карантин знову посилять.
Також міністр заявив, що найкраща боротьба з коронавірусом — це вакцинація, яку українці вже почали проходити.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні послабили через зменшення кількості хворих на коронавірус. Станом на 9 червня всі області перебувають у «зеленій» зоні.