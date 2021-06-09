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Ракурс
Карантин триватиме усе літо — перелік «зелених» обмежень. Фото: news.dtkt.ua

Карантин триватиме все літо — перелік «зелених» обмежень

9 чер 2021, 13:43
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Карантин в Україні на все літо пропонує продовжити Міністерство охорони здоров’я. Відповідна пропозиція незабаром надійде до уряду.

Наразі в країні продовжується дія адаптивного карантину. У «зеленій зоні» залишається ряд обмежень, розповів очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Крім масочного режиму в громадському транспорті та публічних місцях, діють такі обмеження:

  • перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;
  • масові заходи можна проводити із заповненістю на дві треті місць;
  • кінотеатри та установи культури можна заповнювати на дві третини;
  • кафе і ресторани можуть працювати цілодобово.

Ляшко зазначив, що «коронавірус в Україні ще не побороли». Якщо ситуація буде погіршуватися, то карантин знову посилять.


Також міністр заявив, що найкраща боротьба з коронавірусом — це вакцинація, яку українці вже почали проходити.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні послабили через зменшення кількості хворих на коронавірус. Станом на 9 червня всі області перебувають у «зеленій» зоні.

Джерело: Ракурс


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