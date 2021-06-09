Кабмін домовляється з іншими країнами про визнання COVID-сертифікатів. Фото: Якуб Поржук

https://racurs.ua/ua/n155849-kabmin-domovlyaietsya-z-inshymy-krayinamy-schodo-vzaiemnogo-vyznannya-covid-sertyfikativ.html

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Кабінет міністрів України домовляється з іншими країнами про подорожі для українців.

Громадяни зможуть отримати документ про підтвердження вакцинації проти COVID-19 після проходження повного циклу вакцинації вже з липня. Про це 9 червня заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, для підтвердження вакцинації від коронавірусу українці зможуть використовувати два документи. Один із них — це міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Це свідоцтво видається після проходження повного циклу вакцинації та використовуватиметься для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть цей документ.

Другий документ — так званий ковідний сертифікат або «імунний паспорт». Зараз він перебуває на стадії розроблення та буде запроваджений після затвердження міжнародних вимог Європейського Союзу та Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Запуск цього COVID-сертифікату Кабмін запланував на липень. Українці зможуть його отримати у паперовій формі або в додатку «Дія». Документ міститиме інформацію не лише про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після COVID-19 та наявність антитіл.

Нагадаємо, 9 червня Європарламент дав «зелене світло» для запровадження європейського цифрового COVID-сертифікату, який буде виданий національними органами безкоштовно та буде доступний у цифровому або паперовому форматі, що містить QR-код. Документ засвідчуватиме, що людина була щеплена проти коронавірусу, нещодавно отримала негативний результат тесту або вилікувалась від інфекції.