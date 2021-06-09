Массу всех частиц SARS-CoV-2 в мире подсчитали ученые. Фото: nov-rada.gov.ua

https://racurs.ua/n155852-skolko-vesit-sars-cov-2-podschitali-massu-vseh-chastic-koronavirusa-v-mire.html

Ракурс

Все частицы SARS-CoV-2, циркулирующие сейчас у людей по всему миру, если бы были собраны в одном месте, они бы весили где-то между весом яблока и весом маленького ребенка.

Группа исследователей в Израиле подсчитала, что каждый инфицированный человек несет от 10 до 100 млрд отдельных частиц коронавируса на пике своего заражения. Все частицы вируса, которые сейчас инфицируют людей по всему миру, имеют совокупную массу где-то между 0, 22 и 22 фунтами (0,1 и 10 кг). К такому выводу пришли ученые из Института науки Вейцмана в Израиле, передает Science Alert.

По словам профессора кафедры наук о растениях и окружающей среде Рона Майло, исследователи с помощью макак подсчитали, сколько вируса может нести отдельный человек. Затем они умножили количество вирусных частиц, присутствующих на грамм ткани у макак-резусов, на массу тканей человека, чтобы оценить количество вирусных частиц в тканях человека. Подсчеты показали, что каждый человек на пике инфицирования несет от 1 до 10 микрограммов вирусных частиц.

Также ученые подсчитали, сколько мутаций в среднем соберет вирус в ходе заражения одного человека, а также всего населения. Оказалось, что во время заражения одного человека вирус накапливает от 0,1 до одной мутации по всему геному. Учитывая то, что между заражениями проходит от 4 до 5 дней, вирус будет собирать около трех мутаций в месяц, что согласуется с известной скоростью эволюции SARS-CoV-2.

При этом исследователи обнаружили большие различия в количестве вирусных частиц у инфицированных людей. Выяснилось, что у людей с низкой вирусной нагрузкой действительно меньше шансов заразить других.

Напомним, британские ученые выяснили, что коронавирусная болезнь COVID-19 не у всех пациентов проходит в тяжелой форме. У многих инфицированных болезнь протекает в легкой форме, а некоторые вообще не болеют COVID-19. Оказалось, что причина заключается в генетике.