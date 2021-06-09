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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «РБК»

Боротьбу Зеленського з олігархами оцінили українці — опитування

9 чер 2021, 15:00
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Володимир Зеленський, президент України, нещодавно озвучив намір провести деолігархізацію і подав до Верховної Ради відповідний законопроект.

Втім, значна частина українців вважають такі дії Зеленського популістським кроком, покликаним сприяти підвищенню рейтингу. Про це свідчать результати опитування, проведеного у період з 28 травня по 3 червня 2021 року, опубліковані на сайті центру SOCIS.

Відповіді респондентів на питання щодо ставлення до антиолігархічної ініціативи Зеленського розподілилися так:


  • популістським кроком, щоб підвищити свій рейтинг серед людей, її вважають 35,7% опитаних;
  • щирим прагненням до справедливості — 20,1% опитаних;
  • намаганням Зеленського та його оточення поділити власність та самим стати олігархами — 12,9%;
  • кроком, який дозволить Україні стати успішною — 11,4%;
  • спробою взяти під свій контроль телеканали, які належать олігархам — 8,8%;
  • відмовилися чи не змогли відповісти — 17,9%;
  • іншу відповідь дали 4,7% опитаних.

Результати опитування, інфографіка: центр SOCIS

В опитуванні, яке здійснювалося методом телефонного інтерв’ю САТІ в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій, взяли участь 2 тис. респондентів.

Джерело: Ракурс


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