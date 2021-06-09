Стало відомо про українські виші у списку світових топ-університетів

Стало відомо про українські виші у списку світових топ-університетівhttps://racurs.ua/ua/n155856-stalo-vidomo-pro-ukrayinski-vyshi-u-spysku-svitovyh-top-universytetiv.htmlРакурс
До рейтингу найкращих університетів світу увійшли вісім українських вищих навчальних закладів.
У 2019−2020 роках туди потрапили шість українських вузів. Оновлений список опублікували на сайті QS World University Rankings.
До рейтингу входять:
- Харківський національний університет імені Василя Каразіна — 510−520 місце,
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 601−650 місце,
- Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» — 651−700 місце,
- Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — 701−750 місце,
- Сумський державний університет — 701−750 місце,
- Національний університет «Львівська політехніка» — 801−1000 місце,
- Національний університет «Києво-Могилянська академія» — 1001−1200 місце,
- Львівський національний університет імені Івана Франка — 1001−1200 місце.
Вперше до рейтингу потрапив Львівський національний університет імені Івана Франка. Найкращим університетом вважається Массачусетський технологічний інститут (США).
Друге місце займає Оксфордський університет у Великій Британії, а третє розділяють Стенфордський та Кембриджський університети. Всього до списку увійшли 1 тис. 300 вишів.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президентський університет з’явиться в Україні — створення цього навчального закладу анонсував президент Володимир Зеленський. У цьому навчальному закладі «готуватимуть людей майбутнього», а саме фахівців, які виконуватимуть завдання для захисту держави.