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Ракурс
Стало відомо про українські виші у списку світових топ-університетів. Фото: Новинарня

Стало відомо про українські виші у списку світових топ-університетів

9 чер 2021, 14:57
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До рейтингу найкращих університетів світу увійшли вісім українських вищих навчальних закладів.

У 2019−2020 роках туди потрапили шість українських вузів. Оновлений список опублікували на сайті QS World University Rankings.

До рейтингу входять:

  • Харківський національний університет імені Василя Каразіна — 510−520 місце,
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 601−650 місце,
  • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» — 651−700 місце,
  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — 701−750 місце,
  • Сумський державний університет — 701−750 місце,
  • Національний університет «Львівська політехніка» — 801−1000 місце,
  • Національний університет «Києво-Могилянська академія» — 1001−1200 місце,
  • Львівський національний університет імені Івана Франка — 1001−1200 місце.

Вперше до рейтингу потрапив Львівський національний університет імені Івана Франка. Найкращим університетом вважається Массачусетський технологічний інститут (США).


Друге місце займає Оксфордський університет у Великій Британії, а третє розділяють Стенфордський та Кембриджський університети. Всього до списку увійшли 1 тис. 300 вишів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президентський університет з’явиться в Україні — створення цього навчального закладу анонсував президент Володимир Зеленський. У цьому навчальному закладі «готуватимуть людей майбутнього», а саме фахівців, які виконуватимуть завдання для захисту держави.

Джерело: Ракурс


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