Стало відомо про українські виші у списку світових топ-університетів. Фото: Новинарня

https://racurs.ua/ua/n155856-stalo-vidomo-pro-ukrayinski-vyshi-u-spysku-svitovyh-top-universytetiv.html

Ракурс

До рейтингу найкращих університетів світу увійшли вісім українських вищих навчальних закладів.

У 2019−2020 роках туди потрапили шість українських вузів. Оновлений список опублікували на сайті QS World University Rankings.

До рейтингу входять:

Харківський національний університет імені Василя Каразіна — 510−520 місце,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 601−650 місце,

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» — 651−700 місце,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — 701−750 місце,

Сумський державний університет — 701−750 місце,

Національний університет «Львівська політехніка» — 801−1000 місце,

Національний університет «Києво-Могилянська академія» — 1001−1200 місце,

Львівський національний університет імені Івана Франка — 1001−1200 місце.

Вперше до рейтингу потрапив Львівський національний університет імені Івана Франка. Найкращим університетом вважається Массачусетський технологічний інститут (США).

Друге місце займає Оксфордський університет у Великій Британії, а третє розділяють Стенфордський та Кембриджський університети. Всього до списку увійшли 1 тис. 300 вишів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президентський університет з’явиться в Україні — створення цього навчального закладу анонсував президент Володимир Зеленський. У цьому навчальному закладі «готуватимуть людей майбутнього», а саме фахівців, які виконуватимуть завдання для захисту держави.