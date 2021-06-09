Стало известно об украинских вузах в списке мировых топ-университетов

https://racurs.ua/n155856-stalo-izvestno-ob-ukrainskih-vuzah-v-spiske-mirovyh-top-universitetov.html

Ракурс

В рейтинг лучших университетов мира вошли восемь украинских высших учебных заведений.

В 2019—2020 годах туда попали шесть украинских вузов. Обновленный список опубликовали на сайте QS World University Rankings.

В рейтинг входят:

Харьковский национальный университет имени Василия Каразина — 511−520 место,

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 601−650 место,

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» — 651−700 место,

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» — 701−750 место,

Сумской государственный университет — 701−750 место,

Национальный университет «Львовская политехника» — 801−1000 место,

Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 1001−1200,

Национальный университет «Киево-Могилянская академия» — 1001−1200.

Впервые в рейтинг попал Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Лучшим университетом считается Массачусетский технологический институт (США).

Второе место занимает Оксфордский университет в Великобритании, а третье разделяют Стэнфордский и Кембриджский университеты. Всего в список вошли 1 тыс. 300 вузов.

Напомним, ранее мы сообщали, что президентский университет появится в Украине — создание этого учебного заведения анонсировал президент Владимир Зеленский. В этом учебном заведении будут готовить «людей будущего», а именно специалистов, которые будут выполнять задачи защиты государства.