Шмыгаль считает реальной задачу высадить 1 млрд деревьев за три года. Фото: espreso.tv

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Ракурс

Посадить 1 млрд деревьев в Украине за ближайшие три года в Кабинете министров Украины считают вполне реальной задачей.

Правительство утвердило порядок использования средств для инвентаризации лесов. Ее планируют провести в следующие четыре года. В 2021 году на эти мероприятия предусмотрели 20 млн грн. Об этом 9 июня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина, которое транслировалось в YouTube.

Премьер-министр подчеркнул, что такую масштабную и комплексную реформу лесной отрасли запустили впервые за историю независимости. А инвентаризация лесов поможет понять всю информацию об их количестве и качестве. Также активно внедряется цифровизация — начинается бета-тестирование двух крупнейших услуг лесной отрасли в цифровом формате — получение лесорубочного билета и сертификата о происхождении лесоматериалов.

Касательно 1 млрд деревьев, которые пообещал украинцам президент Владимир Зеленский, то этот план предполагается реализовать в ближайшей перспективе.

Вполне реальная задача от президента Украины, ведь только в прошлом году в Украине, по данным Гослесагентства, высадили почти 200 млн молодых деревьев. Поэтому будем ускоряться — и это чрезвычайно важно, — подчеркнул он.

Напомним, 7 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. Глава государства отметил, что в Украине впервые провели национальную инвентаризацию лесов. Кроме того, действующая власть поставила себе цель — за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн га. Для этого в ближайшие три года в Украине должны высадить 1 млрд деревьев.