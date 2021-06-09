Шмигаль вважає реальним завдання висадити 1 млрд дерев за три роки. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/ua/n155855-shmygal-pro-1-mlrd-derev-zelenskogo-cilkom-realne-zavdannya.html

Ракурс

Висадити 1 млрд дерев в Україні за найближчі три роки у Кабінеті міністрів України вважають цілком реальним завданням.

Уряд затвердив порядок використання коштів для інвентаризації лісів. Її планують провести у наступні чотири роки. У 2021 році на ці заходи передбачили 20 млн грн. Про це 9 червня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну, яке транслювалося в YouTube.

Прем'єр-міністр наголосив, що таку масштабну та комплексну реформу лісової галузі запустили вперше за історію незалежності. А інвентаризація лісів допоможе зрозуміти всю інформацію про їх кількість та якість. Також активно впроваджується цифровізація — починається бета-тестування двох найбільших послуг лісової галузі у цифровому форматі — отримання лісорубного квитка й сертифіката про походження лісоматеріалів.

Щодо 1 млрд дерев, які пообіцяв українцям президент Володимир Зеленський, то цей план планують реалізувати у найближчій перспективі.

Цілком реальне завдання від президента України, адже лише торік в Україні, за даними Держлісагентства, було висаджено майже 200 млн молодих дерев. Тому будем прискорюватись — і це надзвичайно важливо, — наголосив він.

Нагадаємо, 7 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ про збереження і відновлення лісів. Глава держави зазначив, що в Україні вперше провели національну інвентаризацію лісів. Крім того, чинна влада поставила собі мету — за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн га. Для цього в найближчі три роки в Україні повинні висадити 1 млрд дерев.